Як працювати з касовим апаратом, якщо «зник» інтернет: роз'яснення податкової

Нині в Україні 220 тисяч ФОП встановили 300 тисяч РРО, а ще приблизно 300 тисяч торговців мають це зробити. Частина підприємців віддала перевагу так званим програмним РРО, і вони іноді стикаються з проблемою недоступності фіскального сервера податкової під час передачі фіскального чеку. Що робити в цьому випадку, нагадали у Головному управлінні Державної податкової служби в Тернопільській області.

Згідно з роз'ясненням, на період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером проведення розрахункових операцій суб’єктом господарювання здійснюється в режимі офлайн, що може тривати не більше ніж 36 годин, та не більше ніж 168 годин протягом календарного місяця, із створенням електронних розрахункових документів, яким присвоюються фіскальні номери із діапазону фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером.

ПРРО не може працювати в режимі офлайн після спливу встановлених граничних строків застосування такого режиму суб’єктом господарювання (не більше ніж 36 годин підряд та 168 годин протягом календарного місяця), без наявного невикористаного діапазону, а також за наявності зв’язку між ПРРО та фіскальним сервером. Усі розрахунки лише «через касу»: нові правила роботи ФОПів

Під час переведення програмного реєстратора розрахункових операцій в режим офлайн одночасно має бути сформоване електронне Повідомлення про проведення розрахункових операцій у період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером за формою № 4-ПРРО. Воно формується автоматично самим ПРРО при переході в режим офлайн/онлайн.

Нагадаємо, на початку дії норми про обов'язковість касових апаратів підприємці масово скаржилися на податкову систему обліку, яка виявилася не готовою до навантажень.

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