Обов'язкові касові апарати з 1 січня: безкоштовна програма від податкової та який РРО вибрати «ФОП»

До введення обов'язкових касових апаратів для ФОПів другої-четвертої груп залишилися лічені дні. Для тих, хто вирішив обійтися не класичним РРО, а програмним реєстратором, податкова опублікувала відео де знайти і як завантажити програмне забезпечення для ПРРО.

Раніше податковий консультант Ольга Пушко докладно роз'яснила, кому рекомендує купувати класичні реєстратори (кнопкові чи принтери), а кому достатньо буде програмного РРО. У більшості випадків малому та середньому бізнесу можна буде обійтися програмним рішенням. Коли часу зовсім небагато, то вибір потрібно зробити на користь програмного реєстратора.

Терміни. Щоб встановити РРО необхідно близько п'яти днів. Процедура включає:

укладання договору із Центром сервісного обслуговування;

налаштування та опломбування пристрою;

одержання свідоцтва про реєстрацію від податківців.

Щоб почати користуватися ПРРО, зареєструватися можна онлайн, завантажити програму та зареєструвати підприємство. Процедура триває не більше двох днів.

Вартість. «Залізний» фіскальний апарат коштує 6−20 тис. грн. і 200−300 грн на місяць за обслуговування. Програмне РРО умовно безкоштовне, всі витрати становлять 100−200 грн на місяць за використання хмарного сервісу.

Недоліки. За всіх переваг ПРРО не всім розробникам вдалося подолати складнощі з інтеграцією із системами податкової служби. При «падінні» серверів у податківців чеки не фіскалізуються.

Нагадаємо, раніше з'явилося роз'яснення, яким підприємцям у сільській місцевості можна не використовувати касові апарати.

Фото Pixabay.com

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