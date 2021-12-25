Кабмін дозволив деяким ФОП не використовувати касові апарати
З 1 січня 2022 року в Україні ФОПам другої-четвертої груп, які проводять готівкові розрахунки, обов'язково потрібен касовий апарат. Але за тиждень до Нового року підприємцям у сільській місцевості зробили сюрприз: їх звільнили від необхідності купувати реєстратори. Таке рішення ухвалено на засіданні Кабміну.
Встановлено, що від обов'язкового застосування касових апаратів звільняються торгові точки, де виконуються чотири умови:
- об'єкт знаходиться на території села;
- веде виключно роздрібну торгівлю;
- не торгує підакцизними товарами;
- обсяг проданого за рік не перевищує 1 млн. 85 тис. гривень (167 мінімальних зарплат).
Своє рішення в Кабміні пояснювали тим, що класичні касові апарати для сільських підприємців дорогі, а програмні реєстратори не можуть використовуватися, бо в селах інтернет працює нестабільно, не скрізь, або ж покриття швидкісним зв'язком відсутнє.
Нагадаємо, раніше податкова роз'яснила, що ФОП може не застосовувати касовий апарат, якщо використовує модель B2B з оплатою з поточного рахунку на поточний рахунок або через онлайн-банкінг.
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