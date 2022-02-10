Частина українок отримуватимуть на 25% більшу пенсію: хто може розраховувати на доплату

Жінкам, які вийдуть на пенсію у 2022 році, виплати нараховуватимуться з коефіцієнтом підвищення.

Жінкам, що народилися до 31 грудня 1961 року, доплата встановлюється у розмірі 2,5% за кожні шість місяців пізнішого виходу на пенсію.

Доплата призначається за умови, що раніше жінці не призначалося жодної іншої пенсії. Розмір її залежить від суми пенсії, нарахованої за віком.

Жінки 1961 року народження, які вийшли на пенсію у 2021 році у 60 років, отримали 25% надбавки до пенсійних виплат.

Перехідний період на новий пенсійний вік для жінок закінчився минулого року. Тоді уряд запровадив компенсацію у розмірі 9% від нарахованої пенсії для жінок 1962 року народження, які вийдуть на пенсію у 2022 році.

Таким чином жінка, яка народилася в грудні 1961 року та звернулася за пенсією в січні 2022 року, отримає доплату до пенсії у розмірі 25%.

Нагадаємо, у 2022 році уряд планує кілька етапів підвищення пенсійних виплат. Практично всіх пенсіонерів торкнеться березнева індексація.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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