Зростання цін на продукти: чому суттєво подорожчали молоко та сир

В Україні суттєво зросли ціни на молоко, сир, масло та іншу молочну продукцію. За даними Держстату, за рік молоко стало дорожчим на 12,8%, м'який сир — на 10,1%. Експерти виділяють кілька причин подорожчання та прогнозують, що найближчими місяцями зростання цін продовжиться. Про це повідомляє Obozrevatel.

На думку економістів, до зростання цін привело насамперед подорожчання газу та електроенергії для виробників. Крім того, зростає вартість кормів, ветеринарних препаратів, логістики.

«Молочна сировина подорожчала. Якщо дивитися на те, що зараз, і на те, що було рік тому, ціна зросла більш ніж на 15%, і це тільки ціна на сировину. А сировина — основа собівартості. Значно зросла вартість енергоресурсів. Молочна сфера використовує багато газу, а він подорожчав у рази. Електроенергія також зросла в ціні», — пояснив директор аналітичної агенції «Інфагро» Василь Вінтоняк.

Експерт упевнений, що навесні ціни на молочну продукцію збільшаться ще на 3−4%. Це пов'язано з високими цінами на корм. До літа зросте вартість енергоносіїв, а тому можливий новий стрибок цін на молоко та молочну продукцію.

Аналітик УКАБ Максим Гопко переконаний, що стримати ціни можливо, але для цього потрібна держпідтримка молочного тваринництва. «Якщо відбуватиметься підтримка галузі, тоді вітчизняний виробник зможе знижувати ціни, тому що зараз він змушений працювати за рахунок власних матеріальних ресурсів», — вважає Гопко.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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