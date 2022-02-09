В Україні прискорилося зростання цін на продукти: що подорожчало найбільше

В Україні, де після січневого зниження цін на цукор його вартість у лютому знову збільшилася, у першому місяці цього року вартість продуктів харчування та безалкогольних напоїв зросла на 2,5%.

За даними Держстату, найбільше (на 20,5%) подорожчали овочі. На 3,9−1,0% зросли ціни на яйця, фрукти, хліб, молоко та молочні продукти, м'ясо та м'ясопродукти, рис, сало, масло. Соняшникова олія подешевшала на 0,5%. Цукор у січні дешевшав на 0,8%.

Дані Держстату

Зазначається, що одяг та взуття подешевшали на 5,4% та 6,1% відповідно

«Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,7% відбулося переважно через підвищення тарифів на каналізацію на 14,9%, водопостачання — на 12,0%. Ціни на транспорт зросли на 1,3% насамперед за рахунок подорожчання проїзду у залізничному пасажирському транспорті на 2,9%, палива та мастил — на 2,6%. У сфері зв'язку ціни зросли на 1,1%, що пов'язано із підвищенням тарифів на місцевий телефонний зв'язок на 13,6%», — стверджують у Держстаті.

Дані Держстату

Дані Держстату

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Фото Pixabay

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