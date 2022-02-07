Чому на українських АЗС різко подорожчали бензин та дизпальне та що буде з цінами надалі: прогноз експерта

Зростання цін на пальне, що почалося в січні, продовжується. Причому темпи подорожчання пального зростають, попри чинне державне регулювання роздрібних цін на АЗС. Міністерство економіки України оприлюднило нові параметри середньої вартості бензину у розмірі 30,84 грн за літр, а дизельного пального — 28,30 грн за літр. На підставі цих показників трейдери розраховують граничну ціну реалізації пального на своїх АЗС. Таким чином, з урахуванням граничних торгових націнок, максимальна ціна «звичайного» бензину при його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 35,84 грн за літр, а «звичайного» дизпального — 35,30 грн за літр. За даними профільного порталу enkorr, з другої декади січня середня ціна літра бензину зросла на 1,59 грн, а літра дизпального — на 1,46 грн. Станом на 7 лютого в середньому в країні літр бензину А-95 коштує 33,54 грн, дизельного пального — 32,82 грн, а скрапленого газу — 18,90 грн.

Експерти зазначають, що Мінекономіки підняло свої параметри середньої вартості пального у зв'язку зі світовим зростанням цін на нафту та, відповідно, на нафтопродукти. Адже ціна нафти на світовому ринку вже суттєво перевищила психологічну позначку 90 доларів за барель. На 7 лютого вартість бареля нафти Brent становить 93,35 долара, а нафти WTI — 91,90 долара. За словами західних експертів, геополітична напруга у Східній Європі та на Близькому Сході сприяла різкому зростанню цін на нафту, внаслідок чого ф'ючерси на нафту марки Brent цього року виросли на 17%, а на нафту марки WTI — на 20%. Причому зростання цін на нафту, швидше за все, продовжиться.

«З огляду на геополітичний ризик в Україні і лише поступове збільшення видобутку з боку ОПЕК+ очікується, що ціни наближатимуться до 100 доларів за барель», — заявив головний аналітик компанії Sunward Trading Тієкі Чен.

Проте, окрім подорожчання пального, виникла загроза скорочення його постачання в Україну. Річ у тім, що Білорусь запровадила заборону на залізничний транзит нафтопродуктів, хімічних та мінеральних добрив, завантажених на станціях «Литовських залізниць». У МЗС Білорусі такий крок пояснили рішенням Литви припинити транзит калійних добрив «Білоруськалію» через санкції США. Адже саме через територію Білорусі в Україну постачалися литовські нафтопродукти. За даними Консалтингової групи «А-95», у 2021 році частки литовських ДП та бензину на українському ринку становили 9% та 11%, або 691,4 тисячі тонн та 262,2 тисячі тонн відповідно.

«Білорусь закриває транзит литовських нафтопродуктів в Україну у відповідь на відмову литовців перевалювати білоруський калій після введення американських санкцій, — повідомив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн. — Експорт калію — одна із ключових статей доходу Білорусі. По суті, альтернативи експорту мільйонів тонн калію немає.

Для нас литовський імпорт — це щомісяця близько 50 тисяч тонн дизпального та 20 тисяч тонн бензину А-95. Не те щоб дуже багато, але й не мало — сумарно близько 7% імпорту в річному вимірі.

Невеликою сатисфакцією Білорусі за зупинку експорту калію та транзитних литовських платежів буде можливість замінити литовські об'єми пального. Через ті ж санкції Україна, по суті, залишилася єдиним ліквідним каналом експорту білоруських нафтопродуктів, і вільні об`єми пального Білорусь має. Але зможуть поживитися несподіваним бонусом і інші гравці ринку, і наші виробники, і імпортери. Інша річ, що на одне стабільне джерело постачання пального в нас поменшало.

Варто зазначити, що ще минулого року польська компанія «Орлен», яка володіє литовським НПЗ у Мажейкяї, розуміючи неминучість сьогоднішнього сценарію, протестувала постачання в Україну пального з Литви через Польщу. Кажуть, результати не вразили — дорого. Можливо, припинення транзиту, що вже відбулося, підштовхне «Орлен» до ґрунтовнішого опрацювання експорту в Україну, в тому числі через своп-постачання, що передбачає відправлення до нас обсягів польських НПЗ і водночас імпорт до Польщі литовського ресурсу.

В умовах, що склалися, я не виключаю, що найближчого місяця вітчизняний паливний ринок трохи «поштормить». Адже випадання багаторічного гравця ринку не мине безслідно, хоч і буде пом'якшено низьким зимовим споживанням та великими запасами пального на ринку", — зазначив Сергій Куюн.

Слід зазначити, що незабаром вартість електроенергії в Україні може зрости до європейського рівня. В уряді серйозно розмірковують про перспективу від'єднання української енергосистеми від російської та білоруської мереж та інтеграцію її з європейською енергетичною системою. Українська делегація навіть провела у Брюсселі переговори щодо цього питання з європейськими колегами.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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