Податкова нагадала ФОП-єдинникам, яку суму доходу вони не повинні перевищувати

Податківці нагадують фізособам-підприємцям, які працюють на єдиному податку, що для кожної з обраних груп ФОП існують ліміти доходу. Щоб не опинитися серед порушників податкового законодавства, необхідно заздалегідь змінювати групу, якщо дохід не вписується у встановлені ліміти. Або ж (якщо перевищення доходу не системне, а епізодичне) застосовувати до суми перевищення ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

У 2022 році обсяг доходу фізособи-підприємця не повинен перевищувати:

для першої групи — 1 085 500 грн. (167 мінімальних зарплат);

групи — 1 085 500 грн. (167 мінімальних зарплат); для другої групи — 5 421 000 грн (834 мінімальні зарплати);

групи — 5 421 000 грн (834 мінімальні зарплати); для третьої групи — 7 585 500 грн (1167 мінімальних зарплат).

Відповідно до Податкового кодексу, у розрахунках береться до уваги мінімальна зарплата, встановлена на 01.01.2022.

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