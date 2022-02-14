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Податкова нагадала ФОП-єдинникам, яку суму доходу вони не повинні перевищувати

14:30 14 лютого 2022
калькулятор

Податківці нагадують фізособам-підприємцям, які працюють на єдиному податку, що для кожної з обраних груп ФОП існують ліміти доходу. Щоб не опинитися серед порушників податкового законодавства, необхідно заздалегідь змінювати групу, якщо дохід не вписується у встановлені ліміти. Або ж (якщо перевищення доходу не системне, а епізодичне) застосовувати до суми перевищення ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

У 2022 році обсяг доходу фізособи-підприємця не повинен перевищувати:

  • для першої групи — 1 085 500 грн. (167 мінімальних зарплат);
  • для другої групи — 5 421 000 грн (834 мінімальні зарплати);
  • для третьої групи — 7 585 500 грн (1167 мінімальних зарплат).

Відповідно до Податкового кодексу, у розрахунках береться до уваги мінімальна зарплата, встановлена на 01.01.2022.

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