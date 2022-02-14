«Газовий пакет» законів зареєстрували в Раді: чи чекати на підвищення ренти на газ з 1 березня

У парламенті зареєстрували «газовий пакет» законів, які передбачають запровадження диференційованої ставки рентної плати за видобуток блакитного палива. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк (фракція «Голос»).

За його даними, законопроекти передбачають, що диференційована ставка застосовуватиметься вже з 1 березня 2022 року, а для розрахунку бази нарахування ренти планується використати найбільшу із трьох величин вартості газу: середня митна вартість імпортного природного газу (використовується зараз як єдина величина); вартість природного газу на європейському хабі Trading Hub Europe (THE); вартість газу на українських товарних біржах.

Запропоновані розміри ставок рентної плати:

на газ, видобутий з глибин до 5 км — від 29% за ціни до $ 200 за 1 тис. м куб до 74% за ціни понад $ 1000 (замість нинішніх 29% незалежно від ціни);

на газ, видобутий з глибини понад 5 км — від 14% за ціни до $ 200 за 1 тис. м куб до 59% за ціни понад $ 1000 (замість 14%);

на газ, видобутий з нових свердловин на глибині до 5 км — від 12% за ціни до $ 200 за 1 тис. м куб до 67% за ціни понад $ 1000 (чинна ставка ренти становить 12%);

на газ, видобутий із нових свердловин на глибині понад 5 км — від 6% за ціни до $ 200 за 1 тис. м куб до 53% за ціни понад $ 1000 (6%).

Закріплену раніше законом гарантію до кінця року не підвищувати стимулюючу ставку на ренту для видобутку газу з нових свердловин буде скасовано.

Очікувані надходження до бюджету внаслідок змін за 10 місяців можуть становити 239 млрд грн. Ці додаткові доходи планують розподілити таким чином: заходи щодо стабілізації ринку природного газу — 157,9 млрд грн, заходи щодо врегулювання заборгованості перед суб'єктами ринку природного газу — 46,7 млрд, фінансування програми «є-Підтримка» — 4,1 млрд; сфера освіти — 14 млрд; Міноборони — 11,8 млрд та ще 4,5 млрд гривень отримає МВС.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні вже було підвищено ставки рентної плати за користування надрами для видобутку руди. Так, вперше базою нарахування ренти замість собівартості стала вартість руди на світовому ринку, а ставки ренти прогресивно диференціювалися (чим вища ціна — тим вища ставка ренти).

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