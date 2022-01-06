Ціни на продукти у 2022 році зростуть через подорожчання енергоносіїв: до чого готуватись українцям

«Багато підприємств не відновлять роботу навіть після закінчення опалювального сезону»

— Які галузі виробництва найбільше страждають від подорожчання газу та електроенергії?

— Від дорожнечі енергоносіїв страждають усі без винятку підприємства. Особливо слід виділити ті, які зупинили роботу або готуються до цього найближчим часом. Ще у вересні зупинився Одеський припортовий завод. У листопаді зупинили роботу ряд тепличних господарств. Із січня частково зупинив роботу Дніпропетровський металургійний завод, також частково зупинився Пирятинський сирзавод. Тобто спостерігається значне скорочення виробництва підприємствами хімічної, харчової промисловості, металургії.

Наприкінці грудня хлібозаводи заявили про загрозу зупинки та зажадали від уряду надати їм газ за пільговим тарифом. Україна опинилася під загрозою масової зупинки підприємств та відключення населення від опалення та електроенергії.

Ситуацію частково рятує те, що ще у 2020 році було закуплено великі обсяги газу за низькими цінами, які не були витрачені минулого опалювального сезону. Також більша частина газу в Україні видобувається державними підприємствами, які уряд зобов'язав продавати газ із мінімальною націнкою. Але газу за пільговими цінами всім не вистачить.

— Чи є загроза, що за збереження нинішніх цін на газ та електроенергію, в Україні почнеться масове скорочення виробництва?

- За прогнозами, до кінця опалювального сезону доведеться закупити на зовнішніх ринках 2−3 млрд кубометрів газу за європейськими цінами. Тому вартість газу для деяких споживачів може зрости ще у першому кварталі 2022 року.

Що стосується більш віддаленої перспективи, то уряд, судячи з усього, такого плану не має. Залишається лише надія, що навесні ціни на європейських біржах знизяться, і тоді можна буде поповнити запаси газу. Але навряд чи вартість газу в 2022 році знизиться нижче 500 доларів за 1000 кубометрів. Тому багато підприємств не відновлять роботу навіть після закінчення опалювального сезону.

Важливо відзначити, що у новому Меморандумі з МВФ Україна зобов'язалася відмовитись від державного регулювання тарифів на комунальні послуги. Тому вже у травні тарифи суттєво зростуть. Очевидно, що населення не зможе сплачувати підвищені тарифи. Крім того, підприємства також позбавляться можливості купувати газ та електроенергію за пільговими цінами. Такі рішення можуть призвести до колапсу української економіки, масового відключення населення від комунальних послуг та гуманітарної катастрофи.

«Коли держава не зможе постачати дешевий газ, ціни на продовольство та інші товари різко зростуть»

— Що буде із продовольчою безпекою?

— Зараз держава постачає виробникам соціальних товарів газ за пільговими цінами, щоправда, своєю чергою виробники таких товарів взяли на себе зобов'язання обмежити зростання цін на свою продукцію. Але коли держава не зможе постачати дешевий газ, ціни на продовольство та інші товари різко зростуть. Оскільки вже зараз мільйони жителів України не можуть собі дозволити повноцінне харчування, то нове зростання цін може призвести до голоду.

— Чи не потрапить Україна під повну залежність від імпортних товарів?

— Вже зараз імпортні товари, зокрема й продукти харчування, захоплюють український ринок. Але для закупівлі імпорту потрібна іноземна валюта. Поки що виручають іноземні кредити та перекази заробітчан. Але за різкого зростання імпорту на нас очікує девальвація гривні та зростання цін на імпортні товари. Тому повністю витіснити українську продукцію імпорту не вдасться.

— Як держава може вирішити нинішню енергетичну кризу та допомогти вітчизняному виробнику?

— Держава вже зараз докладає значних зусиль для регулювання цін на енергоносії. Окрім встановлення пільгових цін на газ, видобутий державними підприємствами, уряд зобов'язав приватні компанії продавати 20% видобутого газу на Українській енергетичній біржі за пільговою ціною. Це рішення вже зустріло жорсткий опір із боку приватних компаній. Але іншого виходу нема.

Тільки встановлення повного державного контролю за енергетичним сектором, відмова від ринкового формування цін, скасування зеленого тарифу, відновлення вугільної промисловості, розвиток атомної енергетики, нарощування власного видобутку газу дозволять забезпечити енергетичну незалежність країни та низькі ціни на енергоносії. Без таких жорстких заходів уникнути повного колапсу економіки та гуманітарної катастрофи не вдасться, підсумував Олександр Хмелевський.

Варто зазначити, що за результатами щомісячного розрахунку індексу очікувань ділової активності, який проводить Національний банк України, підприємства всіх секторів економіки прогнозують подальше зростання цін на власну продукцію та послуги. Насамперед це пов'язано зі стрімко зростаючою вартістю енергоносіїв.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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