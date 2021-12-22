Вартість електроенергії у 2022 році: які тарифи чекати з 1 травня

До травня 2022 року в Україні діє мораторій на підвищення цін на електроенергію для населення, але об'єктивна собівартість послуги зростає, а отже, перейти на новий тариф доведеться. Втім, не виключено, що ціну для населення намагатимуться стримати за рахунок більш високих тарифів для бізнесу, які, зрештою, все одно позначаться на населенні.

Нинішній тариф на електроенергію було встановлено з 1 жовтня. Сім'ї, які споживають менше 250 кіловат-годин на місяць, платять 1,44 грн за кВт-годину. Решта — по 1,68 грн за кВт-годину. В Кабміні обіцяють, що до кінця опалювального сезону (до 30.04.2022) тариф для населення не зміниться.

Тим часом дефіцит вугілля змушує українські ТЕЦ переходити на дорогий газ, а отже, і реальна вартість електрики зростає пропорційно. За деякими розрахунками, справедливий тариф має становити 4,5−5,5 грн за кВт-годину.

У консенсус-прогнозі від експертних та фінансових установ очікується зростання тарифів на комунальні послуги в 2022 році, в тому числі і подорожчання електроенергії. Автори прогнозу вважають, що тариф для споживачів може збільшитися на 17,5%.

У Мінекономіки, аналізуючи консенсус-прогноз, заявили, що якщо Кабмін «вживе заходи щодо стримування цін» (простіше кажучи, у ручному режимі зафіксує тариф), то вартість електроенергії для населення не підвищиться. Очевидно, заплатити доведеться іншим категоріям споживачів.

У жовтневому інфляційному звіті НБУ зафіксовані очікування, що тарифи на електроенергію зростатимуть високими темпами — 20−25% на рік для усунення дисбалансів в енергосекторі. Враховуючи той факт, що промпідприємства намагатимуться відіграти збільшення тарифу підвищенням цін на товари, не виключене подорожчання олії, цукру, молочних продуктів, а також широкого спектру послуг.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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