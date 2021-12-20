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Українські ТЕЦ вимушено переходять на газ: що буде з тарифами на електрику

9:26 20 грудня 2021
електрика

Нинішній тариф на електроенергію доведеться переглянути після закінчення опалювального сезону. Українські ТЕЦ через дефіцит вугілля переходять на газ, і собівартість електроенергії, що виробляється, пропорційно зростає. Як повідомляє GSMinfo, реальний тариф на електроенергію, щоб окупити витрати на дорогий газ, має становити 4,5−5,5 грн за кВт-годину (зараз споживачі платять 1,44−1,68 грн за кіловат-годину).

Майбутній дефіцит вугілля до кінця опалювального сезону аналітики центру BRDO оцінюють у 1 мільйон тонн. Щоб заповнити нестачу, необхідно купувати газ, вартість якого на європейських хабах сягає 1700 доларів за тисячу кубометрів.

За оцінками керівника сектору «Енергетика» BRDO Антона Зоркіна, влада може залишити в силі заморожений тариф на електроенергію для населення. Але в такому разі тягар ляже на плечі бізнесу, якому доведеться платити за електрику за ринковими цінами. За оцінками аналітиків, реальна вартість електроенергії зросте на 20%, але бізнесу доведеться платити і за себе, і за населення, тобто для них електрика подорожчає щонайменше на 25% .

Нагадаємо, в Україні діють 12 ТЕЦ, які забезпечують електроенергією вдома та підприємства. Дефіцит вугілля фахівці ще недавно оцінювали більш ніж у 2 млн. тонн.

У Нацбанку очікують, що тарифи на електроенергію зростатимуть приблизно на 20−25% на рік. У консенсус-прогнозі від експертних та фінансових установ йшлося про підвищення вартості електроенергії на 17,5% у 2022 році. Тим не менш, у Мінекономіки вже дали зрозуміти, що вважають цілком ймовірним сценарій, коли для населення тариф зафіксують, а компенсують різницю за рахунок інших категорій споживачів.

Фото pixabay.com

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