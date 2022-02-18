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В Україні дорожчає житло: які об'єкти мають найбільший попит

11:32 18 лютого 2022
В Україні дорожчає житло: які об&#39;єкти мають найбільший попит

З початку січня 2022 року ціни на ринку нерухомості зросли на 7%. Таке ріелтори онлайн-платформи з продажу квартир констатували в ефірі «Сніданку з 1+1». Так, вартість однокімнатного житла у січні зросла на 10%, двокімнатних — на 4%.

І хоча зараз попит на нерухомість падає через складну геополітичну ситуацію і більшість інвесторів покупку квартир відклали до кращих часів, аналітики впевнені, що в останню декаду лютого ринок активізується, що пов'язано як зі збільшенням попиту, так і з активізацією будівельних робіт на багатьох об'єктах, зазначає UBR

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А цінові зміни на первинному ринку житла почнуться з другої половини березня, коли реалізовуватиметься відкладений попит.

«Зростання вартості житла складе в середньому 3%, але при цьому найбільша цінова динаміка буде спостерігатися в якісних проектах, реалізація яких знаходиться на початкових стадіях будівництва» , — заявив у коментарі UBR.ua засновник та керуючий партнер INSPI Development Володимир Семенцов.

При цьому він не виключив, що підвищення цінників може розпочатись і раніше — вже наприкінці лютого. Однак таке підвищення цін ймовірно тільки в частині ЖК, що будуються, що особливо не позначиться на середній ціновій динаміці.

Далі ціни продовжать зростати і у квітні можуть сягнути 10%.

Що ж до категорій житла, яке користується найбільшим попитом, то до них відносяться об'єкти нових форматів категорій «комфорт» та «комфорт+», в яких представлена інфраструктурна складова від кав'ярень, дитячих майданчиків до зон відпочинку та відпочинку, поблизу рекреаційних зон.

Зазначимо, що на ціну нерухомості може вплинути і нові правила її придбання, які набрали чинності з 5 лютого. Про це читайте у статті «ФАКТІВ» «Податківці перевірятимуть покупців нерухомості: що потрібно знати».

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