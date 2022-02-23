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Кабмін схвалив перерахунок пенсій одній групі українців заднім числом

16:05 23 лютого 2022
Гривні

Кабмін прийняв ухвалу щодо перерахунку пенсій особам, звільненим із розвідувальних органів — виплати підвищать заднім числом, з 1 серпня 2021 року.

Як повідомляє «РБК-Україна», перерахунок торкнеться цієї категорії пенсіонерів, за винятком військовослужбовців строкової служби.

Перерахунок проведуть з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому набула чинності відповідна ухвала уряду від 14 липня 2021 року.

Згідно з документом, посадові оклади військовослужбовців розвідувальних органів встановлюються відповідно до розмірів посадових окладів військовослужбовців Збройних Сил, з коефіцієнтом:

  • для військовослужбовців кадрового складу — 1,8;
  • для військовослужбовців, які не належать до кадрового складу, — 1,4.

Якщо внаслідок перерахунку, передбаченого постановою, розмір пенсії зменшується, зберігається розмір раніше призначеної пенсії.

Нагадаємо, що раніше уряд затвердив ухвалу про індексацію пенсійних виплат у березні 2022 року. Понад 10 мільйонів українців матимуть підвищені пенсії, з яких 8 мільйонів матимуть підвищені страхові пенсії, призначені до 2019 року.

Фото Pixabay

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