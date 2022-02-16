8 мільйонів українців отримають підвищені страхові пенсії в березні: деталі та кого стосується

Понад 10 мільйонів українців у березні отримають підвищені пенсії, з яких 8 мільйонів отримають підвищені страхові пенсії, які призначені до 2019 року.

Як повідомляють у Мінсоцполітики, уряд затвердив постанову «Про індексацію пенсій та заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2022 році».

Так, у березні здійснять перерахунок пенсійних виплат із застосуванням збільшеного на 14% показника середньої заробітної плати, який враховується для обчислення пенсії.

Середній розмір підвищення складе близько 360 гривень, мінімальний — 100 гривень.

Для людей з інвалідністю з числа потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС середній розмір підвищення пенсій складе близько 1 100 гривень.

Вперше із застосуванням цього показника збільшуються пенсійні виплати військовим. Підвищення стосуватиметься півмільйона одержувачів, середній розмір — 705 гривень.

Збільшать й компенсаційні виплати людям старшим за 75 років: особи 80 + отримають вже 570 гривень замість 500, а особи віком від 75 до 80 років — 456 гривень замість 400.

«Страхові пенсії для кожної людини в країні мають підвищуватись. Сьогодні пенсії одного мільйона людей, згідно з чинним законодавством, не підпадали під індексацію, оскільки були призначені протягом трьох останніх років. Для таких людей з 1 березня 2022 року установили щомісячну доплату 135 гривень. Це додатково до 100 гривень, які людина вже отримує на підставі рішення уряду з 2021 року», — додали у міністерстві.

Також встановлено мінімальні пенсійні гарантії та соціальні виплати для найбільш вразливих верств населення на рівні, вищому ніж прожитковий мінімум, передбачений Державним бюджетом на 2022 рік для осіб, які втратили працездатність.

В результаті прийняття постанови:

на 19% (або 366 гривень) вищою за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, буде мінімальна пенсійна виплата для:

пенсіонерів віком від 60 до 65 років, з повним страховим стажем (30 / 35 років, відповідно, для жінок і для чоловіків),

людей з інвалідністю І групи, які отримують пенсію;

на 9% (або 166 гривень) вищою за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, буде мінімальна виплата для:

непрацюючих осіб, які отримують мінімальну пенсію,

одержувачів державної соціальної допомоги особам з інвалідністю, в тому числі, з дитинства і дітям з інвалідністю,

одержувачі допомоги особам, які не мають права на пенсію.

На 24% (або 400 гривень) збільшено розмір допомоги на третю і кожну наступну дитину до досягнення нею 6-річного віку, яка виховується у багатодітній родині.

Нагадаємо, що напередодні Верховна Рада внесла зміни до деяких пенсійних законів, уточнивши положення про індексацію виплат та достроковий вихід на заслужений відпочинок. Згідно зі змінами, на загальних умовах відбуватиметься щорічна індексацію пенсій військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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