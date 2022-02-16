Індексація по-новому: Шмигаль розповів, кому і на скільки підвищать пенсії у березні

З 1 березня, коли в Україні планується індексація пенсій, виплати для понад 10 мільйонів громадян збільшать на 14 відсотків.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, таке рішення було ухвалено на засіданні Кабінету міністрів. «Вперше за новим принципом ми збільшуємо військові пенсії. А також встановлюємо з 1 березня доплату для людей, які не підпадають під індексацію, оскільки виплати їм були призначені протягом трьох останніх років. На 14% буде проіндексовано доплати і українцям від 75 років», — повідомив прем'єр-міністр.

Денис Шмигаль також додав, що буде збільшено й так звані соціальні пенсії — вони мали зрости в грудні, одночасно з підвищенням прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність.

Як уточнює «РБК-Україна», в урядовому документі зазначається, що планову індексацію проведуть з коефіцієнтом 1,14. Це стосується пенсій, призначених до 2019 року, а мінімальний розмір підвищення — 100 гривень.

На згаданий коефіцієнт збільшать:

показник середньої заробітної плати, що враховується для розрахунку пенсії;

пенсії військовослужбовцям;

пенсії з інвалідності громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

розміри щомісячних компенсаційних виплат особам віком від 80 років (які отримують 500 гривень) та особам віком від 75 років (які отримують 400 гривень).

З 1 березня 2022 року планують:

підвищити мінімальну пенсійну виплату для осіб, які мають тривалий страховий стаж (30/35 років, відповідно, для жінок та для чоловіків), та для осіб з інвалідністю І групи, до 2 300 грн, та встановити мінімальну пенсійну виплату для непрацюючих осіб зі страховим стажем меншої тривалості на рівні 2100 гривень;

встановити мінімальний розмір державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, які отримують державну соціальну допомогу, на рівні 2 100 гривень;

збільшити допомогу на кожну дитину, яка виховується у багатодітній сім'ї, з 1 700 до 2 100 гривень;

встановити до пенсій, призначених за зверненнями, що надійшли до 31 грудня 2021 року, які не підвищувалися з 1 березня 2022 року, щомісячну доплату у розмірі 135 грн;

встановити щомісячну доплату до пенсії, якщо розмір підвищення внаслідок перерахунку пенсій не досягає 100 грн., у сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.

Нагадаємо, що напередодні Верховна Рада внесла зміни до деяких пенсійних законів, уточнивши положення про індексацію виплат та достроковий вихід на заслужений відпочинок.

Фото Pixabay

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