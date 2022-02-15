Достроковий вихід та щорічна індексація: в Україні призначатимуть пенсії по-новому
Верховна Рада внесла зміни до деяких пенсійних законів, уточнивши положення про індексацію виплат та достроковий вихід на заслужений відпочинок.
Як повідомляють в інформаційному управлінні Апарату парламенту, зміни передбачають:
- визначити дату щорічної індексації пенсій — 1 березня;
- здійснювати щорічну індексацію пенсій військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах;
- призначати достроково пенсії за віком за півтора роки до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірваний у зв'язку із змінами в організації виробництва та за інших умов;
- призначати достроково пенсії матерям (батькам) дітей, хворих на важке, рідкісне захворювання, яким не встановлена інвалідність.
Схоже, що йдеться про ухвалу, про яку раніше згадував радник міністерки соцполітики Микола Шамбір. За його словами, раніше під індексацію пенсій у березні не потрапляли спецпенсії держслужбовців та журналістів. Наразі ж у документі про індексацію пенсій держслужбовцям згадується.
Фото зі сторінки Верховної Ради у соціальних мережах269
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter