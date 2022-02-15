Достроковий вихід та щорічна індексація: в Україні призначатимуть пенсії по-новому

Верховна Рада внесла зміни до деяких пенсійних законів, уточнивши положення про індексацію виплат та достроковий вихід на заслужений відпочинок.

Як повідомляють в інформаційному управлінні Апарату парламенту, зміни передбачають:

визначити дату щорічної індексації пенсій — 1 березня;

здійснювати щорічну індексацію пенсій військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах;

призначати достроково пенсії за віком за півтора роки до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірваний у зв'язку із змінами в організації виробництва та за інших умов;

призначати достроково пенсії матерям (батькам) дітей, хворих на важке, рідкісне захворювання, яким не встановлена ​​інвалідність.

Схоже, що йдеться про ухвалу, про яку раніше згадував радник міністерки соцполітики Микола Шамбір. За його словами, раніше під індексацію пенсій у березні не потрапляли спецпенсії держслужбовців та журналістів. Наразі ж у документі про індексацію пенсій держслужбовцям згадується.

Фото зі сторінки Верховної Ради у соціальних мережах

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