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Індексація пенсії з 1 березня: як розраховують суму збільшення і кому доплатять 500 гривень

9:50 7 лютого 2022
пенсіонерка з телефоном

В Україні, де з січня 2022 року пенсії підвищили, зокрема, «чорнобильцям» з інвалідністю, на березень заплановано індексацію пенсійних виплат тим, хто пішов на заслужений відпочинок.

«За попередніми даними, у березні буде зростання на 14 відсотків», — зазначив в ефірі UA: Перший радник міністра соцполітики Микола Шамбір пояснив, що цей показник залежить від інфляції та зростання зарплат. Під це підвищення потрапляють майже всі категорії пенсіонерів.

«У середньому підвищення очікується трохи більше 550 гривень. Але для кожного пенсіонера воно буде різним, це залежить від стажу та заробітку. Найменший розмір підвищення ми очікуємо на рівні щонайменше 100 гривень. Непроіндексованими залишаться спеціальні пенсії — держслужбовцям, журналістам» , — зазначив Микола Шамбір і додав, що підвищення для зазначених категорій відбудеться, коли Верховна Рада затвердить відповідний проект закону, підготовлений до другого читання.

Радник міністра визнав, що після індексації пенсій ті, хто вийшов на заслужений відпочинок, не стануть «набагато багатшими»: «Ця норма встановлена законом — 50% інфляції та 50% від зростання середньої зарплати. Вона надає можливість робити індексацію трохи вище за інфляцію… В умовах існуючих цін, це невеликий рівень індексації».

Читайте також: Як і де українці можуть перевірити розмір страхового стажу, пенсії та дату виплат онлайн

Варто зазначити, що індексація стосується пенсійних виплат, встановлених для кожного пенсіонера залежно від його страхового стажу та зарплати, з якої платилися соціальні відрахування. Різних надбавок, які, наприклад, виплачують пенсіонерам старше 80 років (500 гривень) та 75−80 років (400 гривень), це не стосується.

Нагадаємо, що з 2022 року посилилися вимоги для виходу на пенсію за віком у 60 років — для цього у майбутнього пенсіонера страховий стаж має становити не менше 29 років.

Фото Pixabay

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