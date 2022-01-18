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Як і де українці можуть перевірити розмір страхового стажу, пенсії та дату виплат онлайн

17:37 18 січня 2022
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Зважаючи на продовження карантину, Пенсійний фонд пропонує нинішнім і майбутнім пенсіонерам по можливості не відвідувати відділення особисто, а користуватися персональним кабінетом на сайті ПФУ. Там можна уточнити новий розмір пенсії після останнього перегляду, врахований у реєстрі страховий стаж та іншу корисну інформацію.

Також в онлайн-кабінеті доступні такі дані:

  • складові пенсійної виплати;
  • утримання з пенсії;
  • термін, на який призначено пенсію;
  • дата та сума останньої виплати;
  • дата майбутньої виплати;
  • вибраний спосіб отримання пенсії (банк або Укрпошта);
  • назва банку та розрахунковий рахунок (при отриманні пенсії у банку).

Для входу до кабінету на сайті portal.pfu.gov.ua необхідно буде підтвердити особу електронним підписом (оформляється у банку, на сайті «Дія» або в авторизованих центрах). Також можна авторизуватися за допомогою банківської картки BankID або за номером мобільного телефону MobileID (доступно користувачам Kyivstar, Vodafone, Lifecell).

Нагадаємо, подавати документи для призначення пенсії ПФУ також рекомендує онлайн, додавши до заявки-анкети сканкопії необхідних довідок.

Фото ua.depositphotos.com

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