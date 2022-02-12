Виплата пенсій «по-новому»: призначать завчасно, проіндексують всім однаково

Рада готується остаточно затвердити законопроект № 4668 «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства», яким закріплюється дата проведення щорічної індексації пенсій — 1 березня. Про це повідомляє ресурс GSMinfo .

У першому читанні документ було прийнято ще на початку вересня 2021 року та передбачає також:

запровадження однакових умов для здійснення щорічної індексації пенсій військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів;

дострокове призначення пенсії за віком (за півтора роки до досягнення пенсійного віку) особам, трудовий договір з якими було розірвано у зв'язку із змінами в організації виробництва та інших умов;

дострокове призначення пенсій матерям (батькам) дітей, хворих на важке, рідкісне захворювання, яким не встановлена ​​інвалідність.

Нагадаємо, тепер довідку про страховий та трудовий стаж для призначення пенсії можна отримати у застосунку «Дія». «ФАКТИ» писали, як це зробити.

64

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter