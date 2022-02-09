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Гроші

Пенсія у березні досягне «грудневого» розміру: стало відомо про «сюрприз», який Кабмін приготував для частини пенсіонерів

17:02 9 лютого 2022
гроші

У березні більшість українських пенсіонерів отримають підвищені соцвиплати. Підвищення торкнеться 10 млн. 200 тис. осіб. Про це в етері телеканалу «Дом» повідомила міністерка соціальної політики України Марина Лазебна.

За словами міністерки, вперше за 15 років так звана соціальна пенсія вже у березні досягне розміру, що планувався на грудень.

Її розмір прив'язаний до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, що становить 1934 грн. Підвищення прожиткового мінімуму у 2022 році заплановано на липень та грудень. За цим графіком соціальні пенсії 2100 грн мають виплачуватися лише з грудня. Але уряд вирішив проіндексувати їх разом з іншими пенсіями вже у березні.

Лазебна зазначила, що зараз такі мінімальні пенсії одержують 1 мільйон осіб, а раніше таких одержувачів було 4 мільйони.

Читайте також: Підвищення пенсії з 1 березня: як розраховують суму збільшення та кому доплатять 500 гривень

Про те, як підвищуватимуть пенсії у 2022 році, читайте у матеріалі «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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