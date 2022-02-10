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У березні підвищення одержать більше 10 мільйонів пенсіонерів

22:57 10 лютого 2022
пенсіонери

У березні 2022 року внаслідок індексації буде підвищено пенсії більш ніж 10 млн пенсіонерів. Підвищення стосуватиметься найпоширенішої категорії — страхових пенсій, прив'язаних до середньої зарплати. База для розрахунків — середня зарплата — буде збільшена на 14%, а відтак і підвищення буде близьким до цього показника. Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Крім того, у березні:

  • на 14% або в середньому на 700 грн підвищаться військові пенсії (без урахування підвищень та надбавок);
  • будуть проіндексовані виплати найстаршим пенсіонерам. Особи віком від 80 років отримають 570 грн (зараз — 500 грн), пенсіонерам 75−80 років виплатять 456 грн (зараз 400 грн).
  • буде підвищено доплати до пенсії. З 2200 грн до 2300 грн збільшиться мінімум для осіб з інвалідністю І групи та пенсіонерам 60−65 років з повним страховим стажем (30/35 років).
  • Буде встановлено новий мінімум — 2100 грн — для непрацюючих пенсіонерів, осіб з інвалідністю та осіб, які не мають права на пенсію.

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Фото pixabay.com

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