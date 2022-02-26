В Україні запроваджено нові правила виплати пенсій: що важливо знати

Уряд визначив альтернативні способи виплати пенсій та грошових допомог під час воєнного стану на випадок збоїв у роботі банківських установ, а також для переміщених осіб, які отримують пенсію через поштового оператора.

Про зміст ухваленої постанови «Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану» в мережі розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Згідно з її роз'ясненням, якщо певний уповноважений банк не зможе здійснювати виплату пенсій та грошових допомог, люди зможуть отримати належні їм виплати у будь-якому відділенні АТ «Ощадбанку» як грошовий переказ без відкриття рахунку. Такий механізм запрацює автоматично, людині для отримання пенсії або допомоги необхідно буде звернутись до будь-якого відділення АТ «Ощадбанк» з паспортом та довідкою про присвоєння індивідуального податкового номера.

Якщо людина отримує пенсію та/або грошову допомогу через АТ «Укрпошта» за місцем проживання, і вимушена була через небезпеку змінити фактичне місце проживання, їх вона також зможе отримати у відділеннях АТ «Ощадбанку» як грошовий переказ без відкриття рахунку. Для цього необхідно звернутись до органів Пенсійного фонду України (якщо це одержувач пенсії) або до органів соціального захисту населення (якщо це одержувач грошових допомог).

Звернутись до органів Пенсійного фонду України з цього питання можна особисто, за телефоном гарячої лінії чи через особистий електронний кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду — причому як особисто, так і за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

Встановлено також можливість продовження строків виплати пенсій у разі виникнення обставин, що унеможливлюватимуть виплату у визначені дати.

Нагадаємо, раніше очільниця Мінсоцполітики повідомила про часткову зміну графіка виплати пенсій після початку нової російської агресії та запровадження в Україні військового стану, і зазначила, що тим пенсіонерам, кому виплати зазвичай доставляли додому, можливо, доведеться почекати грошей до понеділка, 28 лютого.

Фото facebook.com/MLSP.gov.ua/

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