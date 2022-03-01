Комуналка під час війни: платити чи не платити?

З початком російської агресії деякі українці залишилися без стабільного джерела доходу, багато хто зіткнувся з невизначеністю щодо майбутніх заробітків. Експерти розповіли, як правильно в цій ситуації діяти з комунальними платежами, податками та іншими обов'язковими відрахуваннями.

Експерт із питань у галузі ЖКГ Крістіна Ненно у коментарі «Сегодня» заспокоїла, що за комуналку можна не платити, якщо немає такої можливості. Пеню не нараховуватимуть, непоправних наслідків для неплатника також не настане. «Це військовий стан, все заморожене — пені не буде. Нехай думають, як вижити, допомогти військовим та відбудувати країну», — рекомендує Ненно.

У «Нафтогазі» визнають, що частина споживачів у лютому справно заплатила за газопостачання. Всім іншим компанія радить оплачувати рахунки по можливості. «Висловлюємо величезну подяку нашим клієнтам, які навіть у такий складний час продовжують справно платити за газопостачання. Люди, ви — неймовірні!» — заявляють представники «Нафтогазу». Водночас, компанія просить економно витрачати блакитне паливо, оскільки у зв'язку з військовою агресією Росії є високі ризики підвищення ціни на газ на європейських ринках.

Керівництво Державної податкової служби підтвердило, що військова агресія РФ і запровадження воєнного стану вважаються форс-мажорною обставиною. Отже, платників податків не штрафуватимуть за прострочення з податків та зборів, несвоєчасне подання звітності, затримку з реєстрацією податкових та акцизних накладних.

«У період дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються. Штрафні санкції за порушення законодавства щодо РРО не застосовуються», — запевнили у податковій.

Сплатити податки, збори потрібно буде після завершення форс-мажорних обставин. Поки ж платників податків просять виконувати свій обов'язок по можливості, в ідеалі — не чекаючи дедлайну, тим більше, що від податків залежить фінансування Збройних Сил України.

Нагадаємо, раніше було оголошено, що незважаючи на введення воєнного стану в Україні, пенсії та соціальна допомога виплачуватимуться.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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