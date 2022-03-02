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Нацбанк заборонив використання платіжних карток банків Росії та Білорусі в Україні

18:52 2 березня 2022
кредитні картки

Після введення світовим фінансовим комьюніті жорстких санкций проти російських банків, аж до відключення підсанкційних установ від SWIFT, подальші кроки по ізоляції російської банківської системи пішли по наростаючій.

Так, підсанкційним банкам було заблоковано доступ до платіжних систем Mastercard та Visa. А від сьогодні Національний банк України заборонив використання на території України платіжних карток, емітованих усіми банками Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Так, Національний банк України з 01 березня 2022 року заборонив:

  • зарахування коштів на рахунки клієнтів — фізичних осіб за переказами, ініційованими з використанням платіжних карток, емітованих банками Російської Федерації та Республіки Білорусь;
  • приймання в Україні платіжних карток, емітованих банками Російської Федерації та Республіки Білорусь (включаючи перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки).

«Фінансова підтримка збройної агресії проти України має бути зупинена. Картки банків держав-агресорів не працюватимуть в Україні, також ворог більше не зможе надсилати на них кошти для терористів та їх прибічників. Заборона приймання карток банків Росії та Білорусі є нашим черговим кроком у фінансовій обороні України», — підкреслив заступник Голови Національного банку України Олексій Шабан.

Нагадаємо, що Офіс президента закликав українців розраховуватися за покупки у магазинах та на АЗС за допомогою платіжних карток аби мінімізувати ризики для інкасаторів.

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