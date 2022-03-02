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Гроші

Під час війни пенсії виплачуватимуть за графіком — міністерка Лазебна

21:48 2 березня 2022
гривні

Ми забезпечили можливість для кожного отримати належну йому пенсію або соціальну допомогу, попри військові дії. Про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

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Також вона зазначила, що нарахування пенсій та соціальної допомоги успішно завершено в усіх регіонах.

«Хочу звернути увагу, що розмір пенсій збільшено згідно з рішенням уряду щодо проведення індексації пенсій з першого березня», — зазначила міністр.

Також міністерка подякувала кожному соціальному працівникові, який забезпечив ці нарахування у перші важкі дні війни.

Наразі виплати нараховано для понад 13 мільйонів людей. Пенсії вже почали виплачувати згідно з графіком. Окремим категоріям гроші перерахують навіть раніше. Потрібно уточнити, що графік виплат пенсій у тому чи іншому регіоні може змінюватися з урахуванням поточної ситуації.

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