Під час війни пенсії виплачуватимуть за графіком — міністерка Лазебна

Ми забезпечили можливість для кожного отримати належну йому пенсію або соціальну допомогу, попри військові дії. Про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

Також вона зазначила, що нарахування пенсій та соціальної допомоги успішно завершено в усіх регіонах.

«Хочу звернути увагу, що розмір пенсій збільшено згідно з рішенням уряду щодо проведення індексації пенсій з першого березня», — зазначила міністр.

Також міністерка подякувала кожному соціальному працівникові, який забезпечив ці нарахування у перші важкі дні війни.

Наразі виплати нараховано для понад 13 мільйонів людей. Пенсії вже почали виплачувати згідно з графіком. Окремим категоріям гроші перерахують навіть раніше. Потрібно уточнити, що графік виплат пенсій у тому чи іншому регіоні може змінюватися з урахуванням поточної ситуації.

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