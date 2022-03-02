Під час війни пенсії виплачуватимуть за графіком — міністерка Лазебна
Ми забезпечили можливість для кожного отримати належну йому пенсію або соціальну допомогу, попри військові дії. Про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.
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Також вона зазначила, що нарахування пенсій та соціальної допомоги успішно завершено в усіх регіонах.
«Хочу звернути увагу, що розмір пенсій збільшено згідно з рішенням уряду щодо проведення індексації пенсій з першого березня», — зазначила міністр.
Також міністерка подякувала кожному соціальному працівникові, який забезпечив ці нарахування у перші важкі дні війни.
Наразі виплати нараховано для понад 13 мільйонів людей. Пенсії вже почали виплачувати згідно з графіком. Окремим категоріям гроші перерахують навіть раніше. Потрібно уточнити, що графік виплат пенсій у тому чи іншому регіоні може змінюватися з урахуванням поточної ситуації.
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