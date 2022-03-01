З 1 березня в Україні виросли пенсії: кому і скільки додали

На вівторок, 1 березня, в Україні було заплановано масштабну індексацію пенсій, графік виплат яких поміняли через воєнний стан.

Згідно з урядовою постановою «Про індексацію пенсій та заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш уразливих верств населення у 2022 році», у березні буде здійснено перерахунок пенсійних виплат із застосуванням збільшеного на 14% показника середньої заробітної плати, що враховується для обчислення пенсії. Середній розмір підвищення становитиме близько 360 гривень, мінімальний — 100 гривень.

Для людей з інвалідністю серед постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС середній розмір підвищення пенсій складе близько 1 100 гривень. А пенсії військовим планують підвищити більш як на 700 гривень.

Індексація торкнеться і «вікових» виплат — для людей віком від 80 років, а також для пенсіонерів з категорії 75−80 років, яким раніше щомісячно доплачували по 500 та 400 гривень відповідно.

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Також із 1 березня планується переглянути соціальні виплати найбільш малозабезпеченим категоріям.

Так, планують підвищити допомогу на третю та кожну наступну дитину до шести років з багатодітної сім'ї (з 1700 грн до 2100 грн); мінімальну пенсію для людей з інвалідністю І групи — на 366 грн., а мінімальну виплату для непрацюючих осіб, які отримують пенсію — на 166 гривень (з 1934 грн. до 2100 грн.). Допомогу особам, які не мають права на пенсію, підвищать на 166 гривень — до 2100 грн.

Раніше повідомлялося, що для людей, які в період військових дій змінили своє місце проживання на території України та отримували соціальні виплати через АТ «Укрпошта», уряд передбачив особливий порядок продовження цих виплат за новим місцем проживання.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТИ»

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