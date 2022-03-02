«Ковідну тисячу» тепер можна витрачати на продукти та товари: уряд зняв обмеження
Після суттєвого збільшення лімітів на зняття готівки в касах супермаркетів та АЗС, уряд в лібералізації фінансового ринку пішов ще далі. Він дозволив витрачати «ковідну тисячу"на купівлю будь-яких продуктів та товарів, а також перераховувати їх на інші картки. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації у своєму Telegram-каналі
Нагадаємо, раніше уряд дозволив переводити гроші з картки «єПідтримка» на допомогу українській армії через систему Portmone.
Для того, аби допомогти ЗСУ, необхідно виконати такий алгоритм:
- пройти за посиланням earmy.portmone.com.ua
- зареєструватися чи авторизуватися у системі;
- ввести у спеціальне поле суму, яку маєте намір пожертвувати;
- підтвердити операцію.
Кошти переводяться на особливий рахунок, відкритий Нацбанком спеціально для збору допомоги українській армії.
А от власникам карток Монобанку, ПриватБанку або Альфа-Банку можна перевести кошти всередині системи «єПідтримка».
А також у Офісі президента закликали українців розплачуватись за покупки не готівкою, а картками задля мінімізації ризиків для інкасаторів.119
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