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Гроші

«Ковідну тисячу» тепер можна витрачати на продукти та товари: уряд зняв обмеження

22:48 2 березня 2022
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Після суттєвого збільшення лімітів на зняття готівки в касах супермаркетів та АЗС, уряд в лібералізації фінансового ринку пішов ще далі. Він дозволив витрачати «ковідну тисячу"на купівлю будь-яких продуктів та товарів, а також перераховувати їх на інші картки. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації у своєму Telegram-каналі

Нагадаємо, раніше уряд дозволив переводити гроші з картки «єПідтримка» на допомогу українській армії через систему Portmone.

Для того, аби допомогти ЗСУ, необхідно виконати такий алгоритм:

  • пройти за посиланням earmy.portmone.com.ua
  • зареєструватися чи авторизуватися у системі;
  • ввести у спеціальне поле суму, яку маєте намір пожертвувати;
  • підтвердити операцію.

Кошти переводяться на особливий рахунок, відкритий Нацбанком спеціально для збору допомоги українській армії.

А от власникам карток Монобанку, ПриватБанку або Альфа-Банку можна перевести кошти всередині системи «єПідтримка».

А також у Офісі президента закликали українців розплачуватись за покупки не готівкою, а картками задля мінімізації ризиків для інкасаторів.

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