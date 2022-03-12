Брати готівкову гривню не потрібно: у НБУ дали поради українцям, які виїжджають за кордон на час війни

Національний банк дав поради тим співгромадянам, хто планує виїхати за кордон, рятуючись від війни у своєму регіоні. Інформація для нових біженців розміщена у Telegram регулятора.

Зокрема, акцентовано увагу на тому, що в період дії воєнного стану в Україні в банкоматах за кордоном можна знімати готівкову валюту як з валютних, так і з гривневих платіжних карток, а вивозити з України готівкову гривню недоцільно — ви або взагалі не зможете обміняти її за кордоном, або зможете обміняти за дуже невигідним курсом.

Готуємось до виїзду

Зняти валюту зі свого валютного рахунку в Україні можна у сумі до 30 тис. гривень в еквіваленті на день (тобто трохи більше тисячі доларів або близько 900 євро).

Офіційний курс гривні до долара з 24 лютого зафіксовано на рівні 29,25 грн/долар та 33,17 грн/євро.

Купівля іноземної валюти поки що заборонена (заборона діє з 24 лютого 2022 року), проте для відділень банків, що розташовані на територіях, що знаходяться під загрозою окупації державою-агресором (у разі наявності валюти), ця заборона знята з 8 березня.

Готівкову гривню рекомендовано заздалегідь зарахувати на свій картковий рахунок у відділенні банку (за наявності паспорта), через платіжні пристрої з функцією прийому готівки — термінали самообслуговування, банкомати з функцією прийому готівки.

Перетинаємо кордон

Вимога декларувати валютні цінності на суму понад 10 тис. євро на одну особу (в еквіваленті) діє, однак скасовано необхідність надання підтверджуючих документів про зняття готівки з власних рахунків та купівлю банківських металів.

Розраховуємося за кордоном

Для розрахунків за кордоном краще віддавати перевагу безготівковим розрахункам: гривневим та валютним платіжним карткам, а також додаткам ApplePay та GooglePay.

Важливо: за кордоном у банкоматах можна знімати готівкову валюту як з валютних, так і з гривневих платіжних карток. Конвертація за такими операціями відбуватиметься за курсом, встановленим міжнародною платіжною системою (а не курсом готівкового обміну).

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