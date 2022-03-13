Чи потрібно буде після війни повернути суми автоматично продовжених соцвиплат: у Мінсоцполітики дали важливе роз'яснення

Повертати отримані за час воєнного стану суми соціальних виплат після його закінчення буде непотрібно. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України.

«Міністерству соціальної політики надходять запитання від отримувачів різних видів державної соціальної допомоги, пільг та субсидій про те, чи не потрібно буде повертати отримані за час воєнного стану суми відповідних виплат після його закінчення, з урахуванням того, що виплати були автоматично продовжені без звернення одержувачів, а розмір доходу одержувачів міг збільшитись», — йдеться у повідомленні.

У відомстві повідомили, що постановою Кабінету Міністрів України від 07 березня 2022 р. № 214 (зі змінами) продовжено строк виплати державних соціальних допомог та пільг, які було призначено раніше, на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування. Відповідні виплати здійснюються за повний місяць без звернення особи до органів соціального захисту населення.

«При цьому проведення перерахунку та повернення відповідних виплат одержувачами після припинення терміну дії воєнного стану відповідним рішенням Уряду не передбачено», — зазначили в Мінсоцполітики.

Тобто, навіть якщо протягом дії воєнного стану у отримувачів змінився розмір доходу або інші обставини, які могли призвести до зменшення призначених раніше розмірів соціальних допомог, пільг та субсидій, то навіть за цих обставин такі отримувачі продовжать одержувати виплати у раніше призначених розмірах протягом воєнного стану, а після його завершення держава не вимагатиме повернути суми, отримані внаслідок автоматичного продовження строків таких допомог.

Після завершення воєнного стану одержувачі, яким виплату державної соціальної допомоги та пільг було автоматично продовжено, мають протягом одного місяця оновити документи, необхідні для того, щоб в подальшому продовжувати отримувати допомоги та пільги.

Як писали «ФАКТИ», післі початку війни Кабінет министрів прийняв ряд рішень, які допоможуть підтримати найбільш вразливі верстви населення. Наприклад мешканцям тих регіонів, де місцеві органи соцзахисту більше не працюють, уряд змінив правила нарахування пільг та субсидій: виплати будут розраховуватись та нараховуватись на рівні міністерства, а виплачуватимуться належні суми через Ощадбанк.

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