«Воєнні» 6500 грн від держави: хто не зможе їх отримати

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони надав роз'яснення, хто може отримати одноразову матеріальну допомогу у розмірі 6500 гривень. Роз'яснення були опубліковані на сторінці центру в Telegram.

Як зазначається у повідомленні, у соціальних мережах поширюється багато різної інформації, через яку може скластися помилкове враження, що кожен громадянин України може отримати 6500 грн від держави.

«Насправді, єПідтримку можуть отримати наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ, крім працівників бюджетних установ, фондів загальнодержавного страхування та державної служби», — йдеться у повідомленні.

Крім того, отримати 6 500 гривень можуть ФОП всіх груп.

Йдеться про людей, які сплачують податки на території Чернігівської, Сумської, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Донецької, Дніпропетровської, Луганської, Житомирської, Одеської, Волинської, Київської областей та м. Київ.

«Отримати гроші можна тільки через додаток „Дія“, оформивши підтримку. Для клієнтів Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, Банк Схід, IdeaBank., izibank, ПУМБ», — зазначили у центрі.

Як писали «ФАКТИ», в Україні нещодавно перестали виплачувати «ковідну» тисячу.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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