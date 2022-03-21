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Гроші

Кабмін затвердив програму допомоги вимушеним переселенцям: які суми та кому виплатять

16:13 21 березня 2022
переселенці

В Україні стартувала програма фінансової допомоги переселенцям із зони активних бойових дій. 21 березня починається реєстрація переселенців за територіальними громадами та ЦНАП, з 30 березня запрацює реєстрація через додаток «Дія». Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Гроші обіцяють виплачувати через програму «Дія» на банківську картку. Згідно з програмою, кожен переселенець може розраховувати на такі суми:

  • 2000 грн на місяць як тимчасова допомога;
  • 3000 грн на кожну вивезену дитину.

Окрема програма передбачена для осіб, які допомагають переселенцям із роботою та житлом:

  • Роботодавцям обіцяють 6500 грн за кожного працевлаштованого переселенця;
  • За надання житла переселенцям — 450 грн на місяць як компенсацію збільшення витрат на комунальні послуги.

Нагадаємо, у березні почалася реєстрація у додатку «Дія» всіх, хто через війну втратив роботу. Тим, хто подав заявку, обіцяють виплатити 6,5 тис. грн.

Фото uz.gov.ua

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Кабмін затвердив програму допомоги вимушеним переселенцям: які суми та кому виплатять

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