Прорахувати пенсію «на майбутнє» не вдасться: експерт розкрив нюанси розрахунку стажу у 2022 році

Іноді у потенційного пенсіонера виникає вибір — оформляти пенсію за віком, або ж за інвалідністю. Адже при розрахунку пенсії за віком не враховується додатковий стаж, тобто період від дня встановлення інвалідності до дня досягнення пенсійного віку, пояснюють експерти Пенсійного фонду у коментарі ресурсу «На пенсії».

Щодо середньої зарплати, то і тут є нюанси. При переході з одного виду пенсії на інший враховується той самий показник, що й за попереднього виду пенсії. Виняток — саме для тих, хто отримує пенсію з інвалідності та має ще не менше двох років неврахованого стажу (працював після призначення пенсії з інвалідності). Тоді при розрахунку пенсії враховується середня зарплата за три попередні роки, тобто за три роки, що передували року переходу на пенсію за віком. Якою буде ця сума у 2023 році, ми не знаємо.

«Але це буде мінімум у два рази вище, ніж застосовується при розрахунку вашої пенсії зараз» , — зазначають у Пенсійному фонді.

При цьому важливо пам'ятати, що з 2018 року пенсіонерам, які працюють, перерахунок по стажу роблять кожні два роки автоматично. Можливо, частину вашого стажу з 2009 року вже давно враховано. Тоді це може позбавити вас права на перехід на пенсію за віком з урахуванням вищої зарплати.

Крім того, не відомо, як зміниться коефіцієнт вашої зарплати з урахуванням відпрацьованих років. Вочевидь, що може сильно знизитися. Тобто якісь параметри, які підставляються у формулу розрахунку пенсії, можуть у 2023 році зменшитись, а якісь — збільшитися.

«У будь-якому випадку, якщо переходити на пенсію за віком буде невигідно, вам у цьому просто відмовлять і залишать на пенсії по інвалідності», — запевнили у ПФУ.

Нагадаємо, днями Верховна Рада закріпила за добровольцями територіальної оборони особливий статус і вони можуть розраховувати на такі самі соціальні пільги, як учасники бойових дій. У разі отримання інвалідності під час несення служби в лавах ТрО добровольці рахуватимуться особами з інвалідністю внаслідок війни, роз'яснила міністр соцполітики Марина Лазебна.

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