Лише до 31 березня: Кабмін обмежив термін подання заявки на отримання «військових» 6500 грн через «єПідтримку»
Кабмін ухвалив рішення щодо обмеження термінів подання заявок на отримання допомоги у розмірі 6 500 гривень, які виплачують мешканцям регіонів, де активно ведуться бойові дії.
Кошти в рамках «єПідтримки» нараховують найманим працівникам, за яких сплачується ЄСВ, крім працівників бюджетних установ, фондів загальнодержавного страхування та державної служби. Також виплати можуть отримати ФОП усіх груп. Проте, згідно з рішенням уряду, останнім днем подання заявки на отримання цієї допомоги є 31 березня 2022 року.
Механізм отримання цієї матеріальної допомоги аналогічний заявці на ковідну тисячу для тих, хто вакцинувався — спочатку потрібно оформити картку в банку (Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, Банк Схід, IdeaBank., izibank, ПУМБ), а потім у «Дії» подати відповідну заявку.
Щодо тисячі за вакцинацію, то її припинили нараховувати, оскільки виділені для таких виплат кошти перепрофільовані — з них і виплачується допомога у розмірі 6 500 гривень. Її нараховують людям, які сплачують податки на території Чернігівської, Сумської, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Донецької, Дніпропетровської, Луганської, Житомирської, Одеської, Волинської, Київської областей та Києва.
Фото Pixabay143
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