Переселенці в Україні: як оформити допомогу та скільки можна отримати

В Україні, яка зазнала широкомасштабного вторгнення Росії, передбачена допомога для людей, які змушені були залишити місця свого проживання. Про це йдеться у повідомленні Міністерства соціальної політики України у Facebook.

Так, дітям чи людям з інвалідністю належить по 3000 гривень, решті переселенців — по 2000 гривень. Її можуть отримати люди, які виїхали з тимчасово окупованих територій АР Крим та територій активних бойових дій, а також переселенці, які й до цього отримували щомісячну адресну допомогу станом на 1 березня 2022 року.

Для отримання допомоги, перш за все, потрібно стати на облік ТПО. Для цього слід звернутися особисто до органів соцзахисту, ЦНАПу або до уповноважених органів. Якщо немає такої можливості чи ліньки, вже наприкінці березня можна буде оформити дистанційно, через портал Дія.

Після отримання довідки про взяття на облік потрібно подати заяву на отримання допомоги. Механізм той самий — звертатися особисто до уповноважених органів соцзахисту, ЦНАПів або через портал Дія. Виплати надійдуть на ваш особистий банківський рахунок, який вкажете у заяві (за стандартом IBAN).

Зауважимо, що слід поспішити — ті, хто оформить підтримку до 14 квітня, зможе отримати гроші і за березень. Допомога щомісячна, нараховується з вашого звернення протягом воєнного стану. А також один місяць після його припинення. Не оподатковується і не включається до загального доходу сім'ї при наданні інших видів соціальної допомоги.

Як писали «ФАКТИ», така допомога надана також і переселенцям-пенсіонерам. Її отримання не впливає на суму пенсії.

Також стало відомо, що в рамках пілотного проекту Закарпатської ОВА та підрозділів з міграції ООН певні категорії переселенців у регіоні отримають грошові виплати.

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