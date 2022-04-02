Кабмін виплатить кільком категоріям українців по 100 тисяч гривень

Українським захисникам і захисницям, які отримали поранення в бою або потрапили в полон, виплачуватимуть по 100 000 гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.

Так, 1 квітня на засіданні уряду було ухвалено рішення про внесення змін до постанови Кабінету міністрів від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового та начальницького складу, поліцейським та їхнім сім'ям під час дії воєнного стану».

Зокрема, прийняті зміни дозволять включати до наказів про виплату додаткової винагороди, збільшеної до 100 000 гривень, осіб, які:

- у зв'язку із пораненням, пов'язаним із захистом Батьківщини, перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я, включаючи час переміщення з однієї в іншу лікарняні установи, або ж перебувають у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком військово-лікарської комісії;

- особам, які захоплені в полон або стали заручниками, а також інтернованим у нейтральні держави або безвісти зниклим;

- особам, які загинули або померли внаслідок отриманих травм або поранень — за весь місяць, у якому людина загинула.

Крім цього, документ дозволить врегулювати порядок грошового розподілу одноразової допомоги у разі загибелі людини та визначення повного кола осіб, які мають право на разову грошову допомогу.

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Фото: Pixabay

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