Не до жиру: Кабмін розглядає можливість скорочення соцвиплат з травня

У першому кварталі держбюджет вдалося виконати на 110% - цьому сприяли результати перших двох місяців поточного року та авансові податкові надходження, а ось у другому кварталі внаслідок широкомасштабного вторгнення росії прогнозується суттєве його недовиконання.

Під час наради в Офісі президента прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що за несприятливого розвитку подій розглядається можливість тимчасового скорочення окремих соціальних видатків, починаючи з травня. На нараді зазначалося, що для недопущення реалізації такого сценарію необхідно якнайшвидше запустити роботу вітчизняної економіки — як важкої промисловості, так і малого й середнього бізнесу.

Серед можливих джерел наповнення держбюджету, зокрема, назівалися донорська допомога та спеціальні права запозичення від МВФ тощо.

Візначається, що президент Володимир Зеленський доручив уряду формалізувати припинення товарообігу України з росією. Фактично імпортні та експортні операції з державою-агресором повністю зупинилися з початком війни.

Нагадаємо, що у квітні для людей з окремих міст та районів, де через активні бойові дії органи соціального захисту населення не мали змоги працювати, уряд запровадив спеціальний механізм централізованого нарахування та виплати грошових допомог, пільг та субсидій.

Фото Pixabay

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