Що робити з пошкодженою під час війни автівкою і хто має відшкодовувати збитки: поради юриста

Про наслідки знищення цивільного автомобіля під час бойових дій шляхом підпалу, вибуху чи іншим способом йдеться у статті 194 Кримінального кодексу України. Враховуючи значну кількість пошкоджених будинків і автівок, фіксувати знищені машини зараз складно, позаяк до одних обмежений доступ через бойові дії, до інших — не відбулося розмінування територій, що перебували під окупацією. До того ж наразі у поліції в пріоритеті фіксація найтяжчих злочинів. Проте адвокат радить набрати 102, щоб упевнитися, що поліція точно не зможе приїхати. Якщо ні, адвокат Роман Сімутін пропонує скористатися подальшим алгоритмом дій.

«Насамперед слід підготувати заяву на ім’я начальника поліції про знищення вашого авто. У заяві — зазначити адресу місцезнаходження автомобіля, дату, час і відомі вам обставини знищення машини, — зазначає адвокат. — Долучити до заяви копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та фото або відео спаленої авівки. Фото та відео зробити з прив’язкою до місцевості, будинків, вулиць та будь-яких сталих орієнтирів. Тобто зробити не одне фото, а декілька різнопланових із деталізацією пошкоджень.

Прийти до відділка поліції та зареєструвати заяву. Якщо немає можливості потрапити до відділення поліції, відправте заяву цінним поштовим листом із описом вкладення та повідомленням про вручення поштового відправлення. В описі обов’язково варто вказати назви документів та предметів, що надсилаються. Тобто заява про знищення авто, фотознімки, DVD-диск або флеш-носій із відеозаписом. Обов'язково зберігайте чек про відправлення та опис вкладення зі штампом пошти. Коли ваше поштове відправлення в поліції отримають, на вашу адресу надійде повідомлення про вручення поштового відправлення. Після отримання вашої заяви є шанс, що слідчий виїде на місце та огляне знищене авто. Якщо ніхто не виїде, то ви вже зафіксували факт і належним чином подали заяву про знищення авто.

Найімовірніше, що після закінчення бойових дій усі подібні заяви направлять до СБУ за ст. 438 ККУ «Порушення законів та звичаїв війни».

Звернення до поліції, за словами адвоката, є також необхідним для страхової. Довідка про відкриття провадження за фактом знищення авто необхідна, якщо в договорі страхування передбачений випадок воєнного стану. Значить, відшкодування виплатять.

«Якщо авто не застраховане, поки що законодавчого механізму відшкодування за такі автівки власникам немає, відсутній навіть проєкт закону, — пояснює адвокат. — Якщо ж авто викрали, алгоритм дій фактично ідентичний, лише в заяві варто вказати (якщо вам відомо) обставини, за яких викрали авто».

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