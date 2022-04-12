29.94 / 31.00 32.78 / 33.99
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Стало відомо, чому не всі українці, які подали заявку у «Дії», отримали обіцяні 6500 гривень

11:53 12 квітня 2022
Гривні

У «ПриватБанку» пояснили, чому українці, які мають право на допомогу від держави у розмірі 6500 гривень, і які подали заявки ще у березні, досі не отримали грошей.

На сайті «Мінфін» розміщено відповідь фінансової установи українцю, який подав через «Дію» заявку ще 24 березня: «В „Дії“ заявку моментально прийняли, не було жодних проблем. Дзвонив на гарячу лінію, сказали звертатися до міністерства фінансів. Був кращої думки про банк, користувався років 7 і тут така підстава».

«Банк є одержувачем коштів від Міністерства економіки та здійснює зарахування на картку відразу, як тільки гроші надходять на рахунки банку. Міністерство економіки є розпорядником державних коштів, який відповідає за нарахування коштів на зазначені рахунки користувачів», — відповіли у «ПриватБанку».

Ексклюзивний матеріал «Кому підвищують пенсії, незважаючи на війну, хто і як зможе отримати соцвиплати заздалегідь, — розповідає міністерка Марина Лазебна» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

581

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ірина Язова

«Не могла просто взяти та поїхати»: в окупованій Бучі лікарка Ірина Язова рятувала земляків, ризикуючи своїми трьома дітьми

кавова гуща

Бюджетне добриво із кавової гущі для рекордного урожаю городини: як його застосовувати

Максим Галкін

«Ця дівчинка точно не збиралася ні на кого нападати»: Максим Галкін показав відео з 5-річною дитиною з Маріуполя

Кеп Хенслі

«Я вважаю Україну своїм домом»: американець у Черкасах плете маскувальні сітки та допомагає ЗСУ

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.