Стало відомо, чому не всі українці, які подали заявку у «Дії», отримали обіцяні 6500 гривень

У «ПриватБанку» пояснили, чому українці, які мають право на допомогу від держави у розмірі 6500 гривень, і які подали заявки ще у березні, досі не отримали грошей.

На сайті «Мінфін» розміщено відповідь фінансової установи українцю, який подав через «Дію» заявку ще 24 березня: «В „Дії“ заявку моментально прийняли, не було жодних проблем. Дзвонив на гарячу лінію, сказали звертатися до міністерства фінансів. Був кращої думки про банк, користувався років 7 і тут така підстава».

«Банк є одержувачем коштів від Міністерства економіки та здійснює зарахування на картку відразу, як тільки гроші надходять на рахунки банку. Міністерство економіки є розпорядником державних коштів, який відповідає за нарахування коштів на зазначені рахунки користувачів», — відповіли у «ПриватБанку».

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Фото Pixabay

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