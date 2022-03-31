29.67 / 30.77 33.20 / 34.60
Київ: +15
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Встигнути до півночі: 31 березня завершується прийом заявок на отримання 6500 гривень допомоги від держави

16:13 31 березня 2022
еПідтримка

У четвер, 31 березня, закінчується термін прийому заявок на отримання державної допомоги — 6 500 гривень у рамках програми еПідтримка, які виплачують жителям регіонів, де активно ведуться бойові дії.

Заявку можна подати через «Дію», в якій нагадали, хто може претендувати на отримання цієї допомоги:

  • ФОП усіх груп, які сплатили ЄСВ за 4 квартал 2021 року;
  • наймані працівники, за яких сплачено ЄСВ за 4 квартал, крім працівників організацій, які одержують кошти з Державного бюджету України;
  • ФОП, які перебувають у стані припинення/реорганізації/ліквідації.

Також заявку на отримання держдопомоги можуть подавати ті, хто подав фінансову звітність у березні.

Читайте також: Переселенці зможуть зареєструватися через «Дію»: названо дату початку виплат

Гроші виділять мешканцям таких регіонів: Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська, Житомирська, Одеська, Волинська, Дніпропетровська, Київська областіта Київ.

Кошти, які зараховують на картку «еПідтримки», можна витрачати без обмежень, у тому числі й знімати у банкоматах або перераховувати на інші картки.

Для подання заявки потрібно оформити відповідну карту (можна і віртуальну), у додатку «Дія» у меню вибрати «Послуги», «еПідтримка», «Отримати допомогу».

«Кошти будуть виплачені абсолютно всім, хто подав заявку до 31 березня включно», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що через «Дію» жителі регіонів, де ведуться бойові дії, які втратили роботу, можуть подати заяву про надання статусу безробітного онлайн.

Фото «Дії»

39

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Чоловік вас зацілує за таку вечерю!» Людмила Борщ поділилася рецептом «найсмачнішого бенкету» за пару десятків гривень

«Чоловік вас зацілує за таку вечерю!» Людмила Борщ поділилася рецептом «найсмачнішого бенкету» за пару десятків гривень

Діана з мамою

«Нашу машину розстріляли російські танки під Черніговом. Маму та 15-річного Максима вбили, їхні тіла залишилися там»

Віктор Вацко

Назвали футболістів збірної Польщі «мєрзкімі тварямі»: Віктор Вацко полум’яно відповів брехунам з росії

рашисти

«Тут три танкісти взяли дівчину 16-літню й згвалтували»: СБУ оприлюднила перехоплення розмов рашистських воєнних злочинців своїм родичам

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.