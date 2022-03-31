Встигнути до півночі: 31 березня завершується прийом заявок на отримання 6500 гривень допомоги від держави

У четвер, 31 березня, закінчується термін прийому заявок на отримання державної допомоги — 6 500 гривень у рамках програми еПідтримка, які виплачують жителям регіонів, де активно ведуться бойові дії.

Заявку можна подати через «Дію», в якій нагадали, хто може претендувати на отримання цієї допомоги:

ФОП усіх груп, які сплатили ЄСВ за 4 квартал 2021 року;

наймані працівники, за яких сплачено ЄСВ за 4 квартал, крім працівників організацій, які одержують кошти з Державного бюджету України;

ФОП, які перебувають у стані припинення/реорганізації/ліквідації.

Також заявку на отримання держдопомоги можуть подавати ті, хто подав фінансову звітність у березні.

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Гроші виділять мешканцям таких регіонів: Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська, Житомирська, Одеська, Волинська, Дніпропетровська, Київська областіта Київ.

Кошти, які зараховують на картку «еПідтримки», можна витрачати без обмежень, у тому числі й знімати у банкоматах або перераховувати на інші картки.

Для подання заявки потрібно оформити відповідну карту (можна і віртуальну), у додатку «Дія» у меню вибрати «Послуги», «еПідтримка», «Отримати допомогу».

«Кошти будуть виплачені абсолютно всім, хто подав заявку до 31 березня включно», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що через «Дію» жителі регіонів, де ведуться бойові дії, які втратили роботу, можуть подати заяву про надання статусу безробітного онлайн.

Фото «Дії»

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