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Кабмін затвердив тарифи на електроенергію до листопада 2022 року: скільки платитимемо

11:40 18 квітня 2022
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Тарифи на електроенергію, які планували змінити після завершення опалювального сезону, не коригуватимуть найближчі півроку.

Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів. Так, у відповідній ухвалі дата 30 квітня 2022 року була замінена на 31 жовтня 2022 року.

Нагадаємо, що чинні тарифи було запроваджено з жовтня 2021 року. Для домогосподарств, які споживають менше 250 кіловат на годину, один кіловат коштує 1 гривню 44 копійки. В Україні таку кількість електроенергії споживає близько 80% домогосподарств. Для тих, хто споживає більше, тариф — 1 гривня 68 копійок за кіловат.

Раніше було прийнято рішення, що на час воєнного стану нарахування за споживання холодної та гарячої води здійснюватиметься з урахуванням коригуючого коефіцієнта для тих споживачів, які не передавали показники лічильників або у яких такі лічильники відсутні.

Фото Pixabay

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