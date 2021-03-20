В Украине предлагают ввести новый вид пенсии: кто сможет ее получать

Депутат от фракции «Слуга народа», член парламентского комитета по вопросам социальной политики Сергей Гривко рассказал, что в Украине намерены ввести новый вид пенсий — «за особые заслуги». Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

По словам депутата, это будет надбавка к основной пенсии, которая устанавливается для человека, получившего грамоту или почетную грамоту Верховной Рады.

Размер такой надбавки рассчитывается от прожиточного минимума лицу, утратившему трудоспособность. Сейчас это 350−440 гривен.

Гривко отметил, что депутаты пока не определились — будет это единоразовая выплата или регулярная.

Кроме того, нет списка людей, получивших такие грамоты, нужно изменить формат награждения. А самое главное — подготовленный законопроект должен быть обеспечен финансово.

Напомним, украинцев предупредили, что со временем их пенсии могут уменьшится. В настоящее время пенсионеры получают около 28,7% последней зарплаты. Постепенно эта цифра снизится до 18%.

Кроме того, в стране постепенно повышается страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию по возрасту.

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

93

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter