Українцям розповіли, як перевести пенсію на банківську карту «в один дотик»

В Україні до 1 вересня більшість пенсіонерів переведуть на отримання пенсій через банк.

Як повідомляють в Міністерстві соціальної політики, доставка пенсій додому здійснюватиметься лише маломобільним категоріям, зокрема, особам з інвалідністю I групи, людям старше 80 років і тим, хто за висновком лікарсько-консультативної комісії потребує стороннього догляду.

«У нас існує процедура проведення цього заходу в один дотик. Пенсіонер або одержувач соціальної допомоги вибирає банківську установу, звертається туди, оформляє рахунок, інформація про цей рахунок надходить з банку самостійно в орган, який забезпечує виплату. Людині повторно нікуди ходити не треба», — розповів заступник міністра Віталій Музиченко.

За його словами, до 1 вересня громадяни можуть самостійно вибрати один з понад 40 уповноважених банків. Якщо ж вони до цього часу не визначаться, то орган, який здійснює виплату, самостійно відкриє банківські рахунки в уповноваженому банку і проінформує про це одержувача.

Нагадаємо, що Кабмін планує ввести накопичувальну пенсійну систему в Україні вже до кінця поточного року. Втім, для тих, кому до виходу на пенсію залишилися лічені роки, така система не матиме сенсу. Так що людям старше 50 років пропонують дати можливість відмовитися від участі в цій системі.

Також повідомлялося, що з 1 квітня 2021 року жінки, які народилися після 1.04.1961 року, отримують право виходу на пенсію у 60 років, а ті, хто народилися раніше — в 59 років і шість місяців.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ».

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