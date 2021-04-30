Право, а не обов'язок: Шмигаль розповів, як повинен відбуватися перехід на карткову форму отримання пенсій

Перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму має відбуватися поступово і являти собою не зобов'язання для пенсіонерів, а їх право. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час наради з тарифами на оплату послуг АТ «Укрпошта» за участю Мінінфраструктури, Мінсоцполітики, Пенсійного фонду, офісу Президента.

Також глава Камбина зазначив, що державні органи і міністерства повинні найближчим часом виробити ефективне рішення, яке дозволить захистити як пенсіонерів, так і листонош.

«Перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму має відбуватись поступово та реалізовуватись як право людей, а не зобов'язання. Пенсійний фонд і „Укрпошта“ спільно працюють над тим, як покращити якість послуг для пенсіонерів», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив постанову про проведення конкурсу на доставку пенсій та соціальних виплат в Україні. Після конкурсу, з 1 вересня 2021 року отримання грошей у готівковій формі буде безкоштовним тільки для частини пенсіонерів. Зокрема, планується провести конкурсний відбір по виплаті та доставці пенсій та грошової допомоги для операторів поштового зв'язку. Після конкурсу, з 1 вересня всіх пенсіонерів переведуть в уповноважений банк.

Нагадаємо, опубліковано скоригований графік збільшення пенсійних виплат у 2021 році.

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