Чи чекає українців дефіцит бензину: що кажуть експерти

Припинення відвантаження бензину А-95 Білоруссю теоретично може привести до нестачі палива в Україні. Причини цієї ситуації аналізуються в матеріалі «ФАКТІВ».

«Відразу хочу відзначити, що зараз в Україні достатні запаси палива та перебої можуть виникнути ближче до середини червня. І якщо навіть вони виникнуть, то триватимуть не більше тижня-двох. Але я сподіваюся, що браку бензину й зовсім не буде, якщо зараз імпортери та українські НПЗ швидко переорієнтуються», — заявив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

За його словами, дефіцит, швидше за все, не виникне, так як через держрегулювання цін на пальне нафтотрейдери юридично не можуть підвищувати роздрібну вартість пального вище певного рівня. Нагадаємо, це обмеження Кабмін ввів 14 травня 2021 року.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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