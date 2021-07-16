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Гроші

Субсидії-2021: у Кабміні повідомили, кому виплати перепризначили автоматично

13:03 16 липня 2021
Денис Шмигаль

В Україні, де раніше обіцяли автоматично перепризначити субсидії 85 відсоткам одержувачів держдопомоги, у регіони направили понад мільярд гривень на виплати.

Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, субсидії вже перепризначили для 2 мільйонів українців, з яких 1,7 мільйона — автоматично.

«Абсолютній більшості наших громадян, зокрема, пенсіонерам, субсидії перепризначать автоматично, ніяких додаткових заяв подавати не потрібно. Всі перевірки і виплати йдуть за графіком», — заявив Шмигаль.

І додав, що згідно з новими критеріями, люди зі значними тіньовими доходами та статками не повинні отримувати допомогу від держави, оскільки не відносяться до вразливих верств населення.

Раніше заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко заявляв, що субсидії на оплату житлово-комунальних послуг автоматично перепризначать 85% одержувачів або 2,5 мільйонам сімей.

Фото Кабміну.

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