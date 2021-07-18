Українським пенсіонерам доплатять по 400 грн: у кого є шанс отримати підвищені виплати

Кабмін прийняв рішення ввести з 1 жовтня, раніше відкладені, додаткові виплати для пенсіонерів, яким вже виповнилося 75 років. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді

За його словами, сума доплати складе 400 гривень.

«Відносно підвищення пенсій. У березні провели індексацію на 11% пенсій. Підвищення торкнулося 8 млн пенсіонерів. У квітні підвищили виплати працюючим пенсіонерам. Також підвищується мінімальна пенсія — з 1 липня та з 1 грудня. Минулого року Кабмін вперше зробив доплати тим, хто старше 80 років. З 1 жовтня будуть додаткові виплати по 400 грн для тих, хто старше 75 років. Це буде вперше», — сказав Шмигаль.

Крім того, в країні через зростання мінімальної зарплати збільшиться і мінімальна пенсія для тих, хто досяг віку 65 років і виконав вимоги щодо стажу. Так, гарантована виплата з 2021-го до 2022-го зросте з 2400 до 2760 гривень.

Нагадаємо, раніше Кабмін запровадив щомісячну надбавку до пенсій для військових. В результаті близько 400 тисяч людей отримають надбавку до 2 тисяч грн, а мінімальний розмір виплати складе 3854 гривні.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в Пенсійному фонді мають намір ретельно перевірити всіх одержувачів соцвиплат. Деяким категоріям українців за законом можуть відмовити в отриманні пенсії.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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