Тарифи «за світло» з 1 серпня: скільки платитимуть українці

Тарифи на електроенергію, підвищення яких очікується вже з 1 серпня, за період з червня 2020 до червня 2021 роки вже виросли на 36,6 відсотків.

Згідно з даними Держстату, за минулий рік найбільше подорожчав газ — на 175 відсотків.

Рішення щодо зростання тарифів на світло ще не ухвалене, але вже щосили обговорюється модель, яку може затвердити Кабмін. Не виключено, що вона таки буде диференційованою: менше споживання — менше тарифи: до 100 кВт \ год — ціна мінімальна, від від 500 кВт \ год — максимальна. Не виключені й проміжні тарифи: для 100 — 300 кВт \ год та 300 — 500 кВт \ год.

За даними «Обозревателя», в Кабміні неофіційно розповідають, що мінімальний тариф хочуть залишити на рівні чинного — 1,68 грн за кВт \ год. А максимальний може досягти 3,5 грн за кВт \ год. Проміжні тарифи все ще обговорюються.

Тим часом очільник Нацкомісії з енергетики Валерій Тарасюк в інтерв'ю «Економічній правді» заявив, що немає іншого виходу, крім поступового вирівнювання тарифів на електроенергію для споживачів та промисловості. Він вважає, що у країни «немає іншого майбутнього» і що «адресну допомогу нададуть вразливим споживачам».

«Це великий самообман, коли ми вважаємо, що людина, яка платить за електроенергію менше, дійсно отримує від цього якусь користь», — заявив Тарасюк і додав: «Я не можу оприлюднити всі варіанти підвищення цін. Який варіант буде прийнятий і чи буде ухвалений з 1 серпня, ми сказати не можемо, тому що це політичне рішення Кабміну».

Раніше обговорювалися кілька моделей підвищення тарифів на світло: як диференційований підхід до споживачів, так і поетапне підвищення цін на електроенергію для всіх.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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