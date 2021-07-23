Пенсію підвищили двом категоріям пенсіонерів: коли чекати збільшених виплат
З початку липня в Україні збільшилося пенсійне забезпечення для двох категорій пенсіонерів: учасників бойових дій і громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, пише «Ліга» .
Але коли пенсіонери почнуть отримувати збільшені виплати?
Виявляється, чекати обіцяного Кабміном доведеться недовго — представники обох груп отримають перші підвищені пенсії в серпні: одночасно їм виплатять різницю між новим розміром пенсії і тим, що було виплачено в липні.
При цьому мова йде про «чималі» гроші: мінімальна пенсійна виплата для учасників бойових дій зросла на 45% відсотків, або на 834,3 гривень. Тепер вона становить 210% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, замість раніше встановлених 165%.
Крім того, на 2 тисяч гривень збільшаться виплати військовослужбовцям, які вийшли на пенсію до 1 березня 2018 року. З 1 липня мінімальна пенсійна виплата з урахуванням надбавок, підвищень і доплат становитиме 3 854 гривень. Це рішення охопить 400 тисяч чоловік.
У той же час мінімальні розміри пенсій по інвалідності, яка виникла внаслідок аварії на ЧАЕС, зросли від 80% до 200%:
- для громадян з I групою інвалідності — з 2780 гривень до 6000 гривень
- для II групи — з 2317,5 гривень до 4800 гривень
- для III групи — з 2 039,4 гривень до 3700 гривень
- для дітей з інвалідністю — з 1854 гривень до 3700 гривень.
Починаючи з 2022 року, ці виплати також будуть підпадати під щорічну індексацію (проводиться з 1 березня).
Нагадаємо, на засіданні 21 липня Кабмін ухвалив рішення про доплати пенсіонерам, які отримують менше 2200 гривень. Йдеться про виплату надбавок 30 тисячам інвалідів I групи.396
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