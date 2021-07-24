Мільйони українців можуть залишитися без пенсії: у Кабміні зробили важливе застереження

В Україні складається досить тривожна ситуація з виплатами майбутніх пенсіонерів. Зараз близько 3,3 млн осіб, які працюють неофіційно, не зможуть отримати пенсію в 60 років і будуть змушені працювати до 63 або 65 років. Про це на форумі «Україна 30» заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За словами міністра, починаючи з 2017-го норма про необхідний страховий стаж збільшується на 12 місяців, і вже у 2027-му для виходу на пенсію у 60 років знадобиться 35 років стажу.

Ті українці, у кого немає і 15 років стажу, взагалі залишаться без пенсій і будуть змушені розраховувати тільки на себе або своїх родичів. За даними Світового банку, до 20% українських пенсіонерів старше 65 років у майбутньому не будуть мати права на страхову пенсію. Їм потрібна буде окрема соціальна допомога від держави.

Міністр уточнила, що це більшою мірою стосується жінок, які, як правило, отримують нижчу зарплату, але при цьому мають велику тривалість життя у порівнянні з чоловіками.

Нагадаємо, що за станом на 1 липня 2021 середня пенсія в Україні становила 3778,8 грн на місяць, що на 54 грн більше, ніж аналогічний показник на 1 квітня 2021 і на 608,6 грн — ніж на 1 липня 2020.

Згідно зі статистикою ПФУ, 4,195 млн, або 38,3% українських пенсіонерів (всього — 10,968 млн осіб) отримують 2478,2 грн на місяць. Пенсія 2,131 млн осіб або 19,4% становить 3441,3 грн. 15,6% або 1,716 млн осіб отримують 1841 грн.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні збільшилося пенсійне забезпечення для учасників бойових дій та громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Також прийнято рішення про доплати пенсіонерам, які отримують менше ніж 2200 гривень.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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